Следственный комитет РФ официально подтвердил гибель гражданина Казахстана в результате теракта 03.04.2017. Максим Арышев был студентом 3 курса СПбГЭУ. Официальный Казахстан уже высказал свои соболезнования родным и близким погибшего. Приоритетным вопросом для МИДа Казахстана сегодня является доставка тела парня на родину и оказание помощи родственникам в захоронении. По последним данным жертвами страшного теракта стали 11 человек, более 50 человек получили травмы различной степени тяжести.