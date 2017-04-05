Среди погибших в результате теракта в Питерской подземке есть гражданин Казахстана
05 апреля, 2017 — 13:27 Происшествия
Следственный комитет РФ официально подтвердил гибель гражданина Казахстана в результате теракта 03.04.2017. Максим Арышев был студентом 3 курса СПбГЭУ. Официальный Казахстан уже высказал свои соболезнования родным и близким погибшего. Приоритетным вопросом для МИДа Казахстана сегодня является доставка тела парня на родину и оказание помощи родственникам в захоронении. По последним данным жертвами страшного теракта стали 11 человек, более 50 человек получили травмы различной степени тяжести.
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