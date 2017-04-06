Для водителей будет доступна фото и видео фиксация действий инспекторов ГИБДД
Вносились специфические поправки в Закон «О дорожном движении» по Казахстану. Закреплялось право каждого автовладельца фиксировать на видео или фотографировать все действия инспектора ГИБДД в ходе проверки им документов.
В мажилисе утвердили поправки по пятидесяти пяти основным позициям. Изменения затронули дорожное движение и военную полицию, налоговую сферу и административные правонарушения.
Были внесены поправки, касающиеся передачи правительственных полномочий местным областным подразделениям по безопасности дорожного движения.
Отличная новость для водителей: не придется пересдавать экзамен при замене водительского удостоверения. Расширен перечень красивых номеров, разрешены перевозки пассажиров ночью, носящие нерегулярный характер.
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