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Для водителей будет доступна фото и видео фиксация действий инспекторов ГИБДД

06 апреля, 2017 — 13:20 Общество

Вносились специфические поправки в Закон «О дорожном движении» по Казахстану. Закреплялось право каждого автовладельца фиксировать на видео или фотографировать все действия инспектора ГИБДД в ходе проверки им документов.

В мажилисе утвердили поправки по пятидесяти пяти основным позициям. Изменения затронули дорожное движение и военную полицию, налоговую сферу и административные правонарушения.

Были внесены поправки, касающиеся передачи правительственных полномочий местным областным подразделениям по безопасности дорожного движения.

Отличная новость для водителей: не придется пересдавать экзамен при замене водительского удостоверения. Расширен перечень красивых номеров, разрешены перевозки пассажиров ночью, носящие нерегулярный характер.

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