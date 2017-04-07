Алматинец Максим Арышев погиб во время теракта в петербургском метро. Парень оказался почти в самом центре взрыва, который устроил террорист-смертник. По последней информации в день теракта между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" умерло 14 человек и еще более 50-ти получили ранения.

Несколько лет назад Максим уехал в Питер поступать в ВУЗ и учиться. В Алматы на церемонию прощания с парнем пришло свыше сотни человек.