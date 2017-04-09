Результаты переговоров в Астане и Женеве находятся под угрозой
09 апреля, 2017 — 02:31 Общество
По мнению министерства иностранных дел Казахстана результаты, достигнутые в ходе переговоров в Женеве и Астане на данный момент находятся под угрозой по причине развития сирийского конфликта.
Вчера Соединенные Штаты Америки провели ракетную атаку по Сирии. В результате остановлена работа аэропорта Шайрат, есть информация о пострадавших и погибших. Президент Трамп оправдывает нападение химической атакой, которая якобы была организованна сирийским правительством.
Теги: Женева, переговоры, Астана
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