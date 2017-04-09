По мнению министерства иностранных дел Казахстана результаты, достигнутые в ходе переговоров в Женеве и Астане на данный момент находятся под угрозой по причине развития сирийского конфликта.

Вчера Соединенные Штаты Америки провели ракетную атаку по Сирии. В результате остановлена работа аэропорта Шайрат, есть информация о пострадавших и погибших. Президент Трамп оправдывает нападение химической атакой, которая якобы была организованна сирийским правительством.