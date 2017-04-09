В эту пятницу в Казахстане начались соревнования по теннису
09 апреля, 2017 — 13:20 Спорт
Открыли соревнования за кубок Дэвиса между казахстанскими, и китайскими спортсменами М. Кукушкин и Ди У. Матч отыграли в казахстанской столице. Также в ту же пятницу состоялась игра, в которой соперниками стали Д. Попко и Цэ Чжанг.
Вчера состоялся парный матч. Казахстанский дуэт спортсменов А. Недовесова и А. Голубева вышел на корт против китайских спортсменов Мао-Ксин Гонг и Янь Бай. А уже сегодня Кукушкин сразится в одиночном "поединке" с Цэ Чжангом.
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