Отметим, что данное решение было одобрено еще около четырех лет назад. Вице-спикер мажилиса поделился с прессой комментариями о данном событии.

На этих выходных была обнародована новость о том, что с начала весны этого года депутатам Казахстана был поднят уровень заработной платы. Данные разнятся. Таким образом, повышение составило от 30-ти до 50-ти процентов.

По словам Божко, который разговаривал с журналистами, все сотрудники политической сферы должны иметь одинаковый размер оклада.