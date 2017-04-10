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Депутатам в Казахстане подняли заработную плату

10 апреля, 2017 — 15:00 Экономика и бизнес

Отметим, что данное решение было одобрено еще около четырех лет назад. Вице-спикер мажилиса поделился с прессой комментариями о данном событии.

На этих выходных была обнародована новость о том, что с начала весны этого года депутатам Казахстана был поднят уровень заработной платы. Данные разнятся. Таким образом, повышение составило от 30-ти до 50-ти процентов.
По словам Божко, который разговаривал с журналистами, все сотрудники политической сферы должны иметь одинаковый размер оклада.

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