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Проведена эвакуация жителей и домашнего скота из поселка Чаглинка

11 апреля, 2017 — 12:41 Происшествия

Причиной эвакуации послужило небольшое затопление. Дело в том, что уровень воды в одноименном с поселком водоеме, что расположен в Акмолинской области, поднялся настолько, что река вышла из берегов. Небольшое затопление коснулось десяти дворов. Всего эвакуировано около сорока человек и более сотни голов домашнего скота.

По известным данным, информация о затоплении в противопаводковый штаб поступила утром, в 5:45. Уровень затопления составил от 5-ти до 10-ти сантиметров.

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