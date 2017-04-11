Проведена эвакуация жителей и домашнего скота из поселка Чаглинка
11 апреля, 2017 — 12:41 Происшествия
Причиной эвакуации послужило небольшое затопление. Дело в том, что уровень воды в одноименном с поселком водоеме, что расположен в Акмолинской области, поднялся настолько, что река вышла из берегов. Небольшое затопление коснулось десяти дворов. Всего эвакуировано около сорока человек и более сотни голов домашнего скота.
По известным данным, информация о затоплении в противопаводковый штаб поступила утром, в 5:45. Уровень затопления составил от 5-ти до 10-ти сантиметров.
Теги: Акмолинская, наводнение, Казахстан
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