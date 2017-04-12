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Крупная авария произошла в Алматы

12 апреля, 2017 — 13:21 Происшествия

В Казахстанской столице на повороте Северного кольца случилась крупная авария, в ходе которой друг с другом столкнулись несколько авто - КамАЗ, WV Passat, Mersedes 190, KIA Rio и Subaru Impreza.

Как утверждают свидетели, все эти машины стояли перед светофором, ожидая, пока загорится зеленый свет.
В это же время двигающаяся по той же дороги Toyota Camry на всем ходу врезалась в Mersede, стоявший последним в этой цепочке. По инерции столкнулись и остальные авто. Госпитализированы три человека.

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