В Астане ребенок умер после лечения у целителя
13 апреля, 2017 — 13:18 Происшествия
В частной клинике в казахстанской столице в ходе лечения умер годовалый ребенок. По решению суда руководство клиники обязано выплатить родителям административный штраф.
Причиной смерти малыша стало отмирание печени. Ребенок проходил лечение в частной больнице, практикующей китайскую медицину. Родители обратились туда за помощью в необходимости снизить лейкоциты у ребенка. Почти неделю ему ставили капельницы, а дома он пил китайские БАДы, по паре таблеток ежедневно.
Теги: Астана, смерть ребёнка, судебное дело
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