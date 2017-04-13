В частной клинике в казахстанской столице в ходе лечения умер годовалый ребенок. По решению суда руководство клиники обязано выплатить родителям административный штраф.

Причиной смерти малыша стало отмирание печени. Ребенок проходил лечение в частной больнице, практикующей китайскую медицину. Родители обратились туда за помощью в необходимости снизить лейкоциты у ребенка. Почти неделю ему ставили капельницы, а дома он пил китайские БАДы, по паре таблеток ежедневно.