 

Новости

В Астане ребенок умер после лечения у целителя

13 апреля, 2017 — 13:18 Происшествия

В частной клинике в казахстанской столице в ходе лечения умер годовалый ребенок. По решению суда руководство клиники обязано выплатить родителям административный штраф.

Причиной смерти малыша стало отмирание печени. Ребенок проходил лечение в частной больнице, практикующей китайскую медицину. Родители обратились туда за помощью в необходимости снизить лейкоциты у ребенка. Почти неделю ему ставили капельницы, а дома он пил китайские БАДы, по паре таблеток ежедневно.

Теги: , ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Апрель

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Специальный сервис для ос...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В «Яндекс.Директе» было з...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Некоторые нюансы аренды ж...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Интернет-изданием Huffing...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
«Яндекс.Карты» отображают...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
У «Турбофильма» поменялся...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Стоит ли покупать велосип...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В Астрахани в МММ вложили...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.