В Республике Казахстан нашли управу на семейных дебоширов
14 апреля, 2017 — 16:09 Общество
Генеральная прокуратура предложила внести изменения в меры наказания для домашних тиранов и дебоширов. Помимо увеличения срока административного ареста, они также будут в принудительном порядке привлекаться к выполнению общественно полезных работ.
Помимо этого предлагается внести изменения в уголовный кодекс. Так, к примеру, свершение преступных действий на глазах у детей будет отныне считаться отягчающим обстоятельством. Правки уже подготавливаются.
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