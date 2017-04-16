В Казахстан с госвизитом приедет президент Туркменистана
16 апреля, 2017 — 01:46 Политика
Президент Туркменистана отметил, что встреча, которая запланирована на 18-19 апреля, должна дать своеобразный толчок к развитию потенциала обоюдного взаимодействия двух стран и даст ход новым направлениям партнерских отношений.
Вопросы официального визита президента в казахстанскую столицу обсуждались ранее на заседании туркменского правительства. Планируется, что в основном главы стран будут обсуждать развитие экономики, а также варианты укрепления безопасности.
Теги: политика, Казахстан, Туркменистан
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