В Атбасаре, где уже который день бушует наводнение, происходит срочная эвакуация. В настоящий момент было эвакуировано 150 человек, поскольку неблагоприятная ситуация постоянно усугубляется из-за того, что паводковой водой вчера была разрушена дамба.



Согласно данным местных властей в районе производятся восстановительные работы из бюджета ДЧС, полиции и исполкомов Акмолинского региона. Посильную помощь оказывают курсанты местного ВУЗа.



В селе Сандыктау утром замечено повышение уровня воды в реке Жабай, в результате чего затоплено 7 домостроений. Из зоны подтопления было эвакуировано семнадцать человек, найдено тело женщины 1958 года рождения без признаков насильственной смерти.