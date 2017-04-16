Продолжается эвакуация людей из области наводнения в Атбасаре
16 апреля, 2017 — 19:52 Происшествия
В Атбасаре, где уже который день бушует наводнение, происходит срочная эвакуация. В настоящий момент было эвакуировано 150 человек, поскольку неблагоприятная ситуация постоянно усугубляется из-за того, что паводковой водой вчера была разрушена дамба.
Согласно данным местных властей в районе производятся восстановительные работы из бюджета ДЧС, полиции и исполкомов Акмолинского региона. Посильную помощь оказывают курсанты местного ВУЗа.
В селе Сандыктау утром замечено повышение уровня воды в реке Жабай, в результате чего затоплено 7 домостроений. Из зоны подтопления было эвакуировано семнадцать человек, найдено тело женщины 1958 года рождения без признаков насильственной смерти.
Теги: наводнение, Атбасаре, Жабай
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий