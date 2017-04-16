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Продолжается эвакуация людей из области наводнения в Атбасаре

16 апреля, 2017 — 19:52 Происшествия

В Атбасаре, где уже который день бушует наводнение, происходит срочная эвакуация. В настоящий момент было эвакуировано 150 человек, поскольку неблагоприятная ситуация постоянно усугубляется из-за того, что паводковой водой вчера была разрушена дамба. 
 
Согласно данным местных властей в районе производятся восстановительные работы из бюджета ДЧС, полиции и исполкомов Акмолинского региона. Посильную помощь оказывают курсанты местного ВУЗа.
 
В селе Сандыктау утром замечено повышение уровня воды в реке Жабай, в результате чего затоплено 7 домостроений. Из зоны подтопления было эвакуировано семнадцать человек, найдено тело женщины 1958 года рождения без признаков насильственной смерти.

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