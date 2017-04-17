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В Павлодаре задержан молодой пропагандист

17 апреля, 2017 — 13:23 Происшествия

Житель Павлодара, 21-го года, задержан полицейскими за пропагандирование в социальных сетях религиозного экстремизма, а также террористических идей. Задержание произошло 10-го апреля в ходе профилактического мероприятия "Правопорядок".

Помимо словесной пропаганды молодой человек также хранил у себя и публиковал фото- и видео-материалы вышеупомянутого содержания. На данный момент пропагандист арестован, полиция проводит предварительное расследование. В органах отметили, что это уже не первое подобное задержание.

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