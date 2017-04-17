В Павлодаре задержан молодой пропагандист
17 апреля, 2017 — 13:23 Происшествия
Житель Павлодара, 21-го года, задержан полицейскими за пропагандирование в социальных сетях религиозного экстремизма, а также террористических идей. Задержание произошло 10-го апреля в ходе профилактического мероприятия "Правопорядок".
Помимо словесной пропаганды молодой человек также хранил у себя и публиковал фото- и видео-материалы вышеупомянутого содержания. На данный момент пропагандист арестован, полиция проводит предварительное расследование. В органах отметили, что это уже не первое подобное задержание.
Теги: Павлодар, пропаганда, МВД
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий