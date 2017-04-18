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Стала известна дата приезда в Астану президента Туркменистана

18 апреля, 2017 — 13:08 Политика

Туркменистанский президент Г. Бердымухамедов собирается приехать в Астану уже 18-19-го апреля. О будущим визите стало известно после сообщения министра иностранных дел, которое он сделал в ходе правительственного заседания.

Помимо прочего, президент Туркменистана на заседании кабинета министров одобрил постановление о составе межправительственной комиссии по различным сферам сотрудничества с Казахстаном. От экономической до культурной.

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