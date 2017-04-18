Стала известна дата приезда в Астану президента Туркменистана
18 апреля, 2017 — 13:08 Политика
Туркменистанский президент Г. Бердымухамедов собирается приехать в Астану уже 18-19-го апреля. О будущим визите стало известно после сообщения министра иностранных дел, которое он сделал в ходе правительственного заседания.
Помимо прочего, президент Туркменистана на заседании кабинета министров одобрил постановление о составе межправительственной комиссии по различным сферам сотрудничества с Казахстаном. От экономической до культурной.
Теги: Астана, Туркменистан, сотрудничество
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий