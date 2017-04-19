Казхстан возьмет кредит на 80 миллионов долларов
19 апреля, 2017 — 13:25 Экономика и бизнес
Международный банк реконструкции и развития проспонсирует проект по социально-медицинскому страхованию в Республике Казахстан.
Депутатами мажилиса было одобрено утверждение соглашения, по которому казахстанское правительство возьмет в международном банке заем в размере 80-ти миллионов долларов. Данный законопроект был рассмотрен в среду на заседании депутатов.
Напомним, что соглашение между Казахстаном и МБРР было заключено еще в конце осени прошлого года.
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