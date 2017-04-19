Международный банк реконструкции и развития проспонсирует проект по социально-медицинскому страхованию в Республике Казахстан.

Депутатами мажилиса было одобрено утверждение соглашения, по которому казахстанское правительство возьмет в международном банке заем в размере 80-ти миллионов долларов. Данный законопроект был рассмотрен в среду на заседании депутатов.

Напомним, что соглашение между Казахстаном и МБРР было заключено еще в конце осени прошлого года.