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Казхстан возьмет кредит на 80 миллионов долларов

19 апреля, 2017 — 13:25 Экономика и бизнес

Международный банк реконструкции и развития проспонсирует проект по социально-медицинскому страхованию в Республике Казахстан.
Депутатами мажилиса было одобрено утверждение соглашения, по которому казахстанское правительство возьмет в международном банке заем в размере 80-ти миллионов долларов. Данный законопроект был рассмотрен в среду на заседании депутатов.

Напомним, что соглашение между Казахстаном и МБРР было заключено еще в конце осени прошлого года.

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