Жительница Астаны распространяла в интернете пропаганду насилия
20 апреля, 2017 — 13:41 Происшествия
Материалы, которые распространяла в социальных сетях астанчанка, сотрудниками полиции были расценены как пропаганда жестокости.
Жительница казахстанской столицы была привлечена работниками отдела сопротивления экстремизму к ответственности административного характера. 33-летняя женщина делала рассылку видео с жестоким содержанием.
В соответствии с законодательством республики Казахстан, за это полагается административное наказание, если нет уголовных нарушений.
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