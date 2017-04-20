Материалы, которые распространяла в социальных сетях астанчанка, сотрудниками полиции были расценены как пропаганда жестокости.

Жительница казахстанской столицы была привлечена работниками отдела сопротивления экстремизму к ответственности административного характера. 33-летняя женщина делала рассылку видео с жестоким содержанием.

В соответствии с законодательством республики Казахстан, за это полагается административное наказание, если нет уголовных нарушений.