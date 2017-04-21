Сегодня, 21-го апреля, в пределах алматинского воздушного порта пройдут плановые антитеррористические учения. Данное мероприятие направлено на улучшение у оперативных работников навыков взаимодействия. Учения будут проводиться городским оперативным антитеррористическим штабом. Напомним, что учения организовываются в рамках подготовки к международной выставке ЭКСПО-2017.

Оперативные сотрудники будут прорабатывать взаимодействие в случае угрозы в условиях транспортной инфраструктуры.