В столичном аэропорту Казахстана пройдут антитеррористические учения
21 апреля, 2017 — 13:53 Общество
Сегодня, 21-го апреля, в пределах алматинского воздушного порта пройдут плановые антитеррористические учения. Данное мероприятие направлено на улучшение у оперативных работников навыков взаимодействия. Учения будут проводиться городским оперативным антитеррористическим штабом. Напомним, что учения организовываются в рамках подготовки к международной выставке ЭКСПО-2017.
Оперативные сотрудники будут прорабатывать взаимодействие в случае угрозы в условиях транспортной инфраструктуры.
Теги: ЭКСПО-2017, Алмата, учения, аэропорт
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