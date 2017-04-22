 

Новости

Аким столицы Исекшеев начал свою работу

22 апреля, 2017 — 22:02 Общество

А. Исекшеев - мэр столицы Казахстана - уже сегодня приступил к работе по устранению проблем, которые были отмечены президентом Назарбаевым.

Ранним утром субботы столичный аким прошел с инспекцией по городским объектом, на которые посоветовал обратить внимание президент. Н. Назарбаев подверг жесткой критике внешнее состояние фасадов множества зданий, тротуаров. Кроме того, глава государства раскритиковал и плохую работу акимата в сфере городского благоустройства.

Теги: , ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Апрель

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Секрет стильного фасада к...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Пользователи Twitter устр...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Половине частных охранных...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Доврачебная помощь при ДТ...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Теперь с помощью приложен...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Роскомнадзор создал интер...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
ФАС выдвинула обвинения п...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Тончайший в мире смартфон...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.