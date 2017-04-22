Аким столицы Исекшеев начал свою работу
22 апреля, 2017 — 22:02 Общество
А. Исекшеев - мэр столицы Казахстана - уже сегодня приступил к работе по устранению проблем, которые были отмечены президентом Назарбаевым.
Ранним утром субботы столичный аким прошел с инспекцией по городским объектом, на которые посоветовал обратить внимание президент. Н. Назарбаев подверг жесткой критике внешнее состояние фасадов множества зданий, тротуаров. Кроме того, глава государства раскритиковал и плохую работу акимата в сфере городского благоустройства.
Теги: Исекшеев, проверка города, Назарбаев
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