А. Исекшеев - мэр столицы Казахстана - уже сегодня приступил к работе по устранению проблем, которые были отмечены президентом Назарбаевым.

Ранним утром субботы столичный аким прошел с инспекцией по городским объектом, на которые посоветовал обратить внимание президент. Н. Назарбаев подверг жесткой критике внешнее состояние фасадов множества зданий, тротуаров. Кроме того, глава государства раскритиковал и плохую работу акимата в сфере городского благоустройства.