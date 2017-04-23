 

Новости

В самом начале ЧМ по хоккею казахи чуть не упустили победу в игре со сборной Австрии

23 апреля, 2017 — 17:43 Спорт

22 апреля 2017 года свершился игра между сборными по хоккею Казахстана и Австрии в рамках хоккейного чемпионата мира. Со счетом 3:2 победу одержала Казахстанская ледовая дружина, забросив решающую шайбу в ворота противника на сорок четвертой минуте. Ситуацию спас Владимир Маркелов, подняв свою команду в турнирной таблице и дал возможность уже совсем скоро встретиться на льду с хоккейной командой Южной Кореи.

Хотя начало матча сразу же дало преимущество Казахстанской сборной, все же во втором периоде австрийцы сумели выровнять счет и поразить ворота соперников. Константин Комарек на 25-й, и Томас Раффль на 38-й минуте сумели запустить шайбу прямиком в ворота, которые защищал Виталий Колесник. По окончанию игры Эдуард Занковец, тренер казахов, объяснил не ровную игру своей команды спецификой так называемого «мягкого льда». Также отметил, что сборная Австрии является достойным противником.

В других матчах первого дивизиона команда Польши понесла поражение со счетом 2:4 уступив сборной Южной Кореи, а Венгрия празднует победу над Украиной со счетом 5:3.

Таким образом победные места в турнирной таблице разделила Венгрия, Южная Корея и Казахстан, заняв соответствующие позиция на первом, втором и третьем месте.

Теги: , ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Апрель

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Ради президента брендом «...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В планы Netflix входит ра...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
У McDonald’s появится онл...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Билл Гейтс создал вирусно...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
«Яндекс» по рекламным дох...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Парижский фотограф органи...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Яндекс.Деньги будет выдав...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Компания Mail.Ru представ...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.