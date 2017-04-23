22 апреля 2017 года свершился игра между сборными по хоккею Казахстана и Австрии в рамках хоккейного чемпионата мира. Со счетом 3:2 победу одержала Казахстанская ледовая дружина, забросив решающую шайбу в ворота противника на сорок четвертой минуте. Ситуацию спас Владимир Маркелов, подняв свою команду в турнирной таблице и дал возможность уже совсем скоро встретиться на льду с хоккейной командой Южной Кореи.

Хотя начало матча сразу же дало преимущество Казахстанской сборной, все же во втором периоде австрийцы сумели выровнять счет и поразить ворота соперников. Константин Комарек на 25-й, и Томас Раффль на 38-й минуте сумели запустить шайбу прямиком в ворота, которые защищал Виталий Колесник. По окончанию игры Эдуард Занковец, тренер казахов, объяснил не ровную игру своей команды спецификой так называемого «мягкого льда». Также отметил, что сборная Австрии является достойным противником.

В других матчах первого дивизиона команда Польши понесла поражение со счетом 2:4 уступив сборной Южной Кореи, а Венгрия празднует победу над Украиной со счетом 5:3.

Таким образом победные места в турнирной таблице разделила Венгрия, Южная Корея и Казахстан, заняв соответствующие позиция на первом, втором и третьем месте.