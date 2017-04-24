В армии Республики Казахстан следят за семьями военнослужащих
В армии РК проводят работу с военнослужащими, а также с их семьями на тему избежание суицида и предотвращения проникновения в ряды армии экстремизма. Об этом сообщил Сакен Жасузаков – Министр Обороны республики на правительственном собрании. Для этого в армии была введена новая должность офицеров по идеологической работе, специальной пропаганде и противостоянии терроризма и экстремизма. Министр понимает, что больше 80% рядового состава имеют семьи, и их боеготовность, боеспособность, а также моральное и психологическое состояние напрямую зависит от атмосферы и внутреннего климата в их семьях.
Проводится работа с членами семей военных контрактников, с целью узнать их взаимоотношения и предотвратить внедрение религиозного экстремизма в армию РК. Также существует система «напарника», когда информацию получают от близких товарищей по службе. Стоит заметить, что эти нововведения уже дают свой положительный результат.
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