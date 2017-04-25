В столичном казахстанском метро хулиганил подросток
25 апреля, 2017 — 18:03 Происшествия
Вечером понедельника, 24-го апреля, поступили данные о том, что на одной из станций метро в Алматы заложена бомба. Все станции были перекрыты, а людей эвакуировали.
Однако в дальнейшем удалось выяснить, что информация о бомбе оказалась ложной. Уже удалось найти того, кто это сделал. Им оказался несовершеннолетний житель города Сарканд. Подросток просто решил похулиганить.
В процессе расследования этого террористического акта дадут оценку действиям виновника и определят степень вины.
Теги: метро, Астана, хулиганство
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