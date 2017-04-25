Вечером понедельника, 24-го апреля, поступили данные о том, что на одной из станций метро в Алматы заложена бомба. Все станции были перекрыты, а людей эвакуировали.

Однако в дальнейшем удалось выяснить, что информация о бомбе оказалась ложной. Уже удалось найти того, кто это сделал. Им оказался несовершеннолетний житель города Сарканд. Подросток просто решил похулиганить.

В процессе расследования этого террористического акта дадут оценку действиям виновника и определят степень вины.