Авария в Алматы закончилась одной смертью
26 апреля, 2017 — 17:41 Происшествия
На пересечении улиц Рыскулова и Шарипова в Алматы во время маневра столкнулись две машины. Как сообщают свидетели, Daewoo Nexia не пропустил на повороте Audi. Водитель Daewoo погиб на месте от полученных травм.
По словам очевидцев водитель Daewoo выполнял поворот, не пропустив перед этим Audi, которая двигалась ему навстречу. В итоге Audi протаранила бок автомобиля. Водитель Audi получил медицинскую помощь, но отказался от госпитализации. Его спутницу увезли на "скорой".
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий