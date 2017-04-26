На пересечении улиц Рыскулова и Шарипова в Алматы во время маневра столкнулись две машины. Как сообщают свидетели, Daewoo Nexia не пропустил на повороте Audi. Водитель Daewoo погиб на месте от полученных травм.

По словам очевидцев водитель Daewoo выполнял поворот, не пропустив перед этим Audi, которая двигалась ему навстречу. В итоге Audi протаранила бок автомобиля. Водитель Audi получил медицинскую помощь, но отказался от госпитализации. Его спутницу увезли на "скорой".