Принимая участие в 25-й сессии ассамблеи казахстанского народа, президент Назарбаев провел встречу с музыкальным исполнителем Д. Кудайбергеновым, а также режиссером А. Сатаевым.

С последним государственный глава обсуждал казахское кино на сегодняшний день. Назарбаев подметил насколько актуальна сейчас тематика формирования нации, и создания кардинально новой столицы республики в ходе съемок новых кинолент.

Сатаев поделился с президентом дальнейшими планами.