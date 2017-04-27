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Глава Казахстана встретился с А. Сатаевым

27 апреля, 2017 — 12:47 Общество

Принимая участие в 25-й сессии ассамблеи казахстанского народа, президент Назарбаев провел встречу с музыкальным исполнителем Д. Кудайбергеновым, а также режиссером А. Сатаевым.

С последним государственный глава обсуждал казахское кино на сегодняшний день. Назарбаев подметил насколько актуальна сейчас тематика формирования нации, и создания кардинально новой столицы республики в ходе съемок новых кинолент.
Сатаев поделился с президентом дальнейшими планами.

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