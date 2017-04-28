Жители Казахстанской столицы вновь страдают от проявлений капризной непогоды. Прошедший совсем недавно ливень превратил улицы города в настоящие бурные реки.

По словам Р. Иманкулова - представителя комитета МВД по ЧС - той ночью поступило около 60-ти случаев затопления: пострадали множество частных жилищ, десяток улиц, территории рынков и детских садиков.

Напомним, что дождь с грозой пролился в Алматы 21-го апреля. На данный момент синоптики снова обещают осадки в столице.