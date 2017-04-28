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Сильнейший ливень затопил улицы Алматы

28 апреля, 2017 — 21:54 Происшествия

Жители Казахстанской столицы вновь страдают от проявлений капризной непогоды. Прошедший совсем недавно ливень превратил улицы города в настоящие бурные реки.

По словам Р. Иманкулова - представителя комитета МВД по ЧС - той ночью поступило около 60-ти случаев затопления: пострадали множество частных жилищ, десяток улиц, территории рынков и детских садиков.

Напомним, что дождь с грозой пролился в Алматы 21-го апреля. На данный момент синоптики снова обещают осадки в столице.

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