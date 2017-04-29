В РК началось продвижение претендентов на места в сенате
29 апреля, 2017 — 14:55 Политика
В конце июня пройдут выборы новых депутатов для сената, в связи с окончанием срока работы еще действующего состава.
В соответствии с календарным планом в Казахстане началось продвижение новых претендентов в депутаты сената, которое завершится в конце мая. Постановление об этом уже утверждено и председателем, и секретарем избирательного комитета. Предвыборные агитации пройдут с 8-го по 27-е июня. За три недели до выборов кандидаты получат соответствующие удостоверения.
Теги: Депутаты, Сенат РК, предвыборная агитация
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