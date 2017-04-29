В конце июня пройдут выборы новых депутатов для сената, в связи с окончанием срока работы еще действующего состава.

В соответствии с календарным планом в Казахстане началось продвижение новых претендентов в депутаты сената, которое завершится в конце мая. Постановление об этом уже утверждено и председателем, и секретарем избирательного комитета. Предвыборные агитации пройдут с 8-го по 27-е июня. За три недели до выборов кандидаты получат соответствующие удостоверения.