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В РК началось продвижение претендентов на места в сенате

29 апреля, 2017 — 14:55 Политика

В конце июня пройдут выборы новых депутатов для сената, в связи с окончанием срока работы еще действующего состава.

В соответствии с календарным планом в Казахстане началось продвижение новых претендентов в депутаты сената, которое завершится в конце мая. Постановление об этом уже утверждено и председателем, и секретарем избирательного комитета. Предвыборные агитации пройдут с 8-го по 27-е июня. За три недели до выборов кандидаты получат соответствующие удостоверения.

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