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В Астане бабушку возят собаки

30 апреля, 2017 — 23:59 Общество

В сети очень большую популярность набирает видео, на котором запечатлена женщина пенсионного возраста, которую везут две собаки. Сама пенсионерка сидит на коляске, а собаки у в упряжке.

Видеоролик, отснятый в городе Рудный, набрал уже более 100 000 просмотров.

Некоторые воспринимают это как шутку или прикол, другие же, берутся утверждать, что собаки являются поводырями женщины и помогают ей передвигаться по городу. В любом случае, это удивительный случай, который запомнится жителям Рудного надолго.

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