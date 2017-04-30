В Астане бабушку возят собаки
30 апреля, 2017 — 23:59 Общество
В сети очень большую популярность набирает видео, на котором запечатлена женщина пенсионного возраста, которую везут две собаки. Сама пенсионерка сидит на коляске, а собаки у в упряжке.
Видеоролик, отснятый в городе Рудный, набрал уже более 100 000 просмотров.
Некоторые воспринимают это как шутку или прикол, другие же, берутся утверждать, что собаки являются поводырями женщины и помогают ей передвигаться по городу. В любом случае, это удивительный случай, который запомнится жителям Рудного надолго.
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