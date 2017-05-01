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Работники американского посольства пропели гимн Республики Казахстан

01 мая, 2017 — 12:53 Общество

Работники американского посольства решили поздравить всех казахов, празднующих сегодня день народного единения. На официальной странице представительства в Фейсбук выложен видеоролик, на котором все сотрудники ведомства - как казахи, так и американцы - исполняют гимн Республики Казахстан во главе с послом Д. Кролом.

Раньше господин Крол уже поздравлял казахстанцев с праздниками на их родном языке, а также посещал в Мангыстау подземные мечети.

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