Работники американского посольства пропели гимн Республики Казахстан
01 мая, 2017 — 12:53 Общество
Работники американского посольства решили поздравить всех казахов, празднующих сегодня день народного единения. На официальной странице представительства в Фейсбук выложен видеоролик, на котором все сотрудники ведомства - как казахи, так и американцы - исполняют гимн Республики Казахстан во главе с послом Д. Кролом.
Раньше господин Крол уже поздравлял казахстанцев с праздниками на их родном языке, а также посещал в Мангыстау подземные мечети.
Теги: Казахстан, посольство США, гимн
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