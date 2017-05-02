Следующий этап переговоров пройдет в казахстанской столице 3-го и 4-го мая. Заместитель министра иностранных дел заявил прессе о том, что сирийская оппозиция также примет в них участие. Эта информация является официально подтвержденной. Представители Сирии прибудут в Казахстан в самое ближайшее время. Еще одной новостью для данного этапа обсуждения станет повышение Америкой уровня своего представительства.

Напомним, что ранее переговоры уже проводились в январе, феврале и марте.