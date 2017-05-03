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Нигматулин предостерегает правительство от ажиотажа, связанного с соцстрахованием

03 мая, 2017 — 13:52 Политика

Спикер мажилиса предостерегает правительство страны от возможного ажиотажа, который связан с внедрением системы обязательного медицинского соцстрахования. И призывает не повторять ошибок, которые были допущены в прошлый раз. Напомним, что в эту среду депутатами был вынесен на обсуждение проект поправок в вопросах здравоохранения.

Процесс организации, вполне возможно, продлится до января будущего года. Однако это может вызвать недовольство граждан.

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