Спикер мажилиса предостерегает правительство страны от возможного ажиотажа, который связан с внедрением системы обязательного медицинского соцстрахования. И призывает не повторять ошибок, которые были допущены в прошлый раз. Напомним, что в эту среду депутатами был вынесен на обсуждение проект поправок в вопросах здравоохранения.

Процесс организации, вполне возможно, продлится до января будущего года. Однако это может вызвать недовольство граждан.