Министр юстиции Казахстана в четверг выступил с проектом нового закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные документы Республики Казахстан", которым вносят новые требования к кандидатам в президенты.

К новым условиям относиться, наличие пяти лет трудового стажа на госслужбе и отсутствие у кандидата заболеваний, которые бы мешали исполнению его служебных обязанностей. Министр заявил, что для подтверждения состояния здоровья все кандидаты обязаны будут пройти медицинский осмотр. Правительство Казахстана считает, что, занимая такой высокий государственный пост, человек должен быть в состоянии выполнять функции государственного масштаба.

Каким образом будет подтверждаться здоровье кандидатов, будет прописано в нормативных актах, что разрабатывает Минздрав и ЦИК. Вместе в этим такие же требования будут и к судьям, а также минимальный возраст кандидатов поднимут с 25 до 30 лет.