Страны, принимавшие участие в обсуждении, приняли совместное решение основать в Сирии "зоны безопасности", призванные стать спасением для жителей во время военных действий.

Были упомянуты такие провинциальные районы, как Идлиб, Хомс, а также предместья Дамаска и Дарьи. Стоит подметить, что на подобном соглашении немного ранее настаивала и Америка. Россия готова была поддержать такие меры лишь при официальном согласии Сирии.