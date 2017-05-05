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Переговоры в Казахстане закончились соглашением об основании в Сирии "мирных островов"

05 мая, 2017 — 13:35 Политика

Страны, принимавшие участие в обсуждении, приняли совместное решение основать в Сирии "зоны безопасности", призванные стать спасением для жителей во время военных действий.

Были упомянуты такие провинциальные районы, как Идлиб, Хомс, а также предместья Дамаска и Дарьи. Стоит подметить, что на подобном соглашении немного ранее настаивала и Америка. Россия готова была поддержать такие меры лишь при официальном согласии Сирии.

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