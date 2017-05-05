Переговоры в Казахстане закончились соглашением об основании в Сирии "мирных островов"
05 мая, 2017 — 13:35 Политика
Страны, принимавшие участие в обсуждении, приняли совместное решение основать в Сирии "зоны безопасности", призванные стать спасением для жителей во время военных действий.
Были упомянуты такие провинциальные районы, как Идлиб, Хомс, а также предместья Дамаска и Дарьи. Стоит подметить, что на подобном соглашении немного ранее настаивала и Америка. Россия готова была поддержать такие меры лишь при официальном согласии Сирии.
Теги: Сирия, переговоры, зоны безопасности
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий