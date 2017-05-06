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Казахстанский МОН ответил на слухи о продлении учебного года для выпускников

06 мая, 2017 — 16:57 Образование

Казахстанское министерство образования опровергло слухи о том, что учебный год для 11-классников продлится до самого июля.
В официальном заявлении министерства говорится о том, что учебный год для выпускников закончится, как и всегда. Выпускные экзамены тоже пройдут, как и было намечено - в первые десять дней июня. Что же касается слухов о 1-м июля, выпускники будут по факту исключены из школ в этот день, поскольку во время экзаменов учебные заведения все еще несут за них ответственность.

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