Казахстанский МОН ответил на слухи о продлении учебного года для выпускников
06 мая, 2017 — 16:57 Образование
Казахстанское министерство образования опровергло слухи о том, что учебный год для 11-классников продлится до самого июля.
В официальном заявлении министерства говорится о том, что учебный год для выпускников закончится, как и всегда. Выпускные экзамены тоже пройдут, как и было намечено - в первые десять дней июня. Что же касается слухов о 1-м июля, выпускники будут по факту исключены из школ в этот день, поскольку во время экзаменов учебные заведения все еще несут за них ответственность.
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