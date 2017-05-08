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Вооруженные силы Казахстана отметят 25-летие торжественным маршем

08 мая, 2017 — 13:07 Общество

Действие будет происходить в Астане, 7 мая в 11 утра. На праздник можно попасть, купив билет.

Билеты поступили в продажу еще два месяца назад. Помимо солдат, на празднике можно будет увидеть и военную технику, а также авиационное шоу. Выступление в небе будет происходить над главными улицами и проспектами Астаны.

С 6 утра и до 15:00 дня движение по центральным улицам будет прекращено. Более 10 маршрутов будут изменены на время проведения парада, чтобы избежать проблем с проездом общественного транспорта в городе.

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