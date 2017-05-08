Этот довольно популярный казахский певец стал одним из гостей канала Франция-2, где он исполнил композицию "S.O.S. D'un Terrien En Detresse".

Немногим ранее Кудайберген взял почетное серебро на музыкальном конкурсе "I am a singer" в Китае. Благодаря этому, Димаш стал очень знаменитым в Поднебесной. Кроме того, он удостоился награды Top Chinese Music Awards, за популярность в Азии.

Талантливым казахстанцем заинтересовалась Лара Фабиан. Они споют на концерте в Астане уже этим летом.