Димаш Кудайберген выступил на французском ТВ
08 мая, 2017 — 14:12 Общество
Этот довольно популярный казахский певец стал одним из гостей канала Франция-2, где он исполнил композицию "S.O.S. D'un Terrien En Detresse".
Немногим ранее Кудайберген взял почетное серебро на музыкальном конкурсе "I am a singer" в Китае. Благодаря этому, Димаш стал очень знаменитым в Поднебесной. Кроме того, он удостоился награды Top Chinese Music Awards, за популярность в Азии.
Талантливым казахстанцем заинтересовалась Лара Фабиан. Они споют на концерте в Астане уже этим летом.
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий