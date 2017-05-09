Н. Назарбаев почтил память умерших в ходе Великой отечественной людей, вознеся розы к памятному монументу.

После того как церемония окончилась, президент выступил в специально организованном городке перед представителями СМИ. В своей речи он поздравил ветеранов и сердечно поблагодарил их за проявленную в свое время отвагу перед захватчиками. По завершении торжественной речи, президент поздравил народ Казахстана с праздником Победы.