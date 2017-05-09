 

Новости

В Казахстане празднуют 9 мая: президент положил цветы к памятному монументу

09 мая, 2017 — 13:19 Общество

Н. Назарбаев почтил память умерших в ходе Великой отечественной людей, вознеся розы к памятному монументу.

После того как церемония окончилась, президент выступил в специально организованном городке перед представителями СМИ. В своей речи он поздравил ветеранов и сердечно поблагодарил их за проявленную в свое время отвагу перед захватчиками. По завершении торжественной речи, президент поздравил народ Казахстана с праздником Победы.

Теги: , ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Июль

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Теперь дисплеи умеют пахн...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
YouTube удалил аккаунт ан...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Платформа мобильной анали...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Популярнейшим событием по...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Какие меры защиты предпри...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Экс-президент «Коммерсант...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Узбекские власти заблокир...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Корпорация Apple столкнул...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.