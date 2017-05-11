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Казахстан возьмет в долг у банка Азии более 200 тысяч долларов

11 мая, 2017 — 12:12 Экономика и бизнес

Депутатами мажилиса Республики Казахстан было одобрено соглашение с Азиатским банком развития о займе, сумма которого составляет 240 тысяч долларов. По известной информации, деньги правительство собирается потратить на восстановление 300 километров автодороги с двумя полосами в западной части страны, между городами Актобе и Макатом. В эту сумму входит также и рабочая сила.

Напомним, что документ с банком был подписан еще в начале прошлого декабря.

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