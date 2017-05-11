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Власти Казахстана оформляют очередной займ - 80 млн долларов

11 мая, 2017 — 15:33 Экономика и бизнес

Деньги, которые будут заняты у Международного банка по развитию, правительство собирается потратить на спонсирование проекта по медицинской страховке. Официальный договор об оформлении займа был заключен еще в конце прошлой осени.

На погашение банк дал властям Республики срок в пятнадцать лет, в том числе с льготным сроком в пять лет. Основная цель займа - улучшение медицинской сферы обслуживания, финансирование проекта социального медстрахования.

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