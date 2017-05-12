В столице Казахстана случилась авария - на дороге столкнулись внедорожник и пассажирский автобус. Всего пострадали более 20-ти человек. 8 из них были госпитализированы. Примечательно, что один из них - двухлетний малыш, который сейчас находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Обнадеживает то, что он не нуждается в операции. Кроме того среди пострадавших оказалась беременная женщина.

Предположительно, в аварии виноват внедорожник.