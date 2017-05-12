Авария в Алматы завершилась массовой госпитализацией
12 мая, 2017 — 14:23 Происшествия
В столице Казахстана случилась авария - на дороге столкнулись внедорожник и пассажирский автобус. Всего пострадали более 20-ти человек. 8 из них были госпитализированы. Примечательно, что один из них - двухлетний малыш, который сейчас находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Обнадеживает то, что он не нуждается в операции. Кроме того среди пострадавших оказалась беременная женщина.
Предположительно, в аварии виноват внедорожник.
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