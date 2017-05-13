Сервера Кашагана оказались под прицелом атак хакеров
13 мая, 2017 — 16:28 Происшествия
Официальные сервера Кашаган NCOC были повержены беспрецедентной атакой хакеров. Она случилась вчера, 12-го мая, около четырех часов вечера. Вирус оказался таким проворным, что система защиты просто не успела его предотвратить. В результате чего "полегли" все компьютеры системы, не показывая своим владельцам больше ничего, кроме синего экрана.
Сеть пришлось на время отключить, но представители Кашагана сообщают, что на работе предприятия это никак не сказалось.
Теги: Компьютерная атака, Хакеры, Кашаган
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