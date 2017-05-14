Замакима М. Дуспулов в городе Рудный был задержан за взяточничество. Нацбюро по противодействию коррупционным действиям провело задержание заместителя акима с поличным - когда тот принял взятку в объеме пятнадцати миллионов тенге.

Подобная сумма Дуспулову была передана от Мурсалиева, который является руководителем подрядной компании "Оркен". Взятку Мурсалиев давал за покровительство в ходе работ по укладыванию трубопровода.

На время расследования оба находятся в следственном изоляторе.