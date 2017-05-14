Заместитель акима задержан за коррупцию
14 мая, 2017 — 13:09 Происшествия
Замакима М. Дуспулов в городе Рудный был задержан за взяточничество. Нацбюро по противодействию коррупционным действиям провело задержание заместителя акима с поличным - когда тот принял взятку в объеме пятнадцати миллионов тенге.
Подобная сумма Дуспулову была передана от Мурсалиева, который является руководителем подрядной компании "Оркен". Взятку Мурсалиев давал за покровительство в ходе работ по укладыванию трубопровода.
На время расследования оба находятся в следственном изоляторе.
Теги: коррупция, взятка, замакима Дуспулов
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий