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Заместитель акима задержан за коррупцию

14 мая, 2017 — 13:09 Происшествия

Замакима М. Дуспулов в городе Рудный был задержан за взяточничество. Нацбюро по противодействию коррупционным действиям провело задержание заместителя акима с поличным - когда тот принял взятку в объеме пятнадцати миллионов тенге.

Подобная сумма Дуспулову была передана от Мурсалиева, который является руководителем подрядной компании "Оркен". Взятку Мурсалиев давал за покровительство в ходе работ по укладыванию трубопровода.

На время расследования оба находятся в следственном изоляторе.

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