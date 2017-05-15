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На Кызылординской теплоэлектроцентрали провели спасательную операцию

15 мая, 2017 — 19:44 Происшествия

Известно, что двое рабочих проводили там демонтаж, когда внезапно обрушилась дымовая труба. Трагедия случилась вчера, вечером воскресенья. На месте разбора завалов работали два кинологических отряда, свыше десятка единиц техники, и около шестидесяти спасателей.
Первым удалось найти выжившего. Его сразу же отправили в больницу. Второй мужчина, к сожалению, погиб. Его тело было извлечено из-под завалов ближе к четырем часам утра.

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