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Казахстанцам за рубежом простили многотысячный долг

16 мая, 2017 — 21:00 Общество

Проживающая в Арабских Эмиратах казахстанская семья сердечно поблагодарила дипломатов своей страны, которые помогли решить довольно серьезные проблемы с бизнесом.

Семья казахстанки переехала в Дубаи, так как там был подходящий климат для восстановления дочери после тяжелой травмы. Там они организовали свое дело, но в конечном итоге попали в тупиковую ситуацию с арендодателем. После обращения в консульство долг удалось сначала уменьшить наполовину, а затем и вовсе аннулировать.

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