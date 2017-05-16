Проживающая в Арабских Эмиратах казахстанская семья сердечно поблагодарила дипломатов своей страны, которые помогли решить довольно серьезные проблемы с бизнесом.

Семья казахстанки переехала в Дубаи, так как там был подходящий климат для восстановления дочери после тяжелой травмы. Там они организовали свое дело, но в конечном итоге попали в тупиковую ситуацию с арендодателем. После обращения в консульство долг удалось сначала уменьшить наполовину, а затем и вовсе аннулировать.