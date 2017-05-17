По словам директора компании, Б. Кулишева, из-за сильной грозы у троллейбуса под номером 350 загорелся аэростат. В этот раз, вполне возможно, была сильная гроза и поднялось напряжение. Тем не менее, по словам Кулишева, все водители обучены противопожарной безопасности. Таким образом, всех пассажиров вывели из троллейбуса, после чего водитель открыл блок аэростата и потушил его огнетушителем. Подъехавшие пожарники не стали даже оформлять протокол. Но пока что нет возможности провести замену оборудования.