В Алматы из-за грозы загорелся троллейбус
17 мая, 2017 — 23:47 Происшествия
По словам директора компании, Б. Кулишева, из-за сильной грозы у троллейбуса под номером 350 загорелся аэростат. В этот раз, вполне возможно, была сильная гроза и поднялось напряжение. Тем не менее, по словам Кулишева, все водители обучены противопожарной безопасности. Таким образом, всех пассажиров вывели из троллейбуса, после чего водитель открыл блок аэростата и потушил его огнетушителем. Подъехавшие пожарники не стали даже оформлять протокол. Но пока что нет возможности провести замену оборудования.
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