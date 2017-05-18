В большей части страны погода обещает быть очень нестабильной. Стоит ожидать дожди, туман, пылевые бури в южной части страны. Только в северных и восточных районах погода будет спокойной и никаких осадков не ожидается. В Алматинском, Жамбылском, Костанайском и Кызылординском регионах скорость ветра усилится в среднем до 20-ти метров за секунду. На севере и востоке страны к ночи следует ожидать похолодания.

В связи с прогнозированием гроз, на реках следует ожидать паводки.