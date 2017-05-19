Государство ведет особый контроль над ситуацией с Межбанком Азербайджана, который объявил о банкротстве. Все данные будут оглашены после детального рассмотрения дела. Как заявил Даурен Абаев (Министерство информации и коммуникаций), все пенсионные вкладчики получат свои вложения.

Статистические данные, предоставленные журналистам, гласят, что долг азербайджанского Межбанка превысил 1 млрд. долларов. С помощью процедуры банкротства, банк пытается осуществить реструктуризацию долга. Граждане Казахстана опасаются за пропажу пенсионных накоплений. Представители Азербайджана заверяют в обратном.