Комментарии Абаева по вложению ЕНПФ в Межбанк Азербайджана
19 мая, 2017 — 20:47 Экономика и бизнес
Государство ведет особый контроль над ситуацией с Межбанком Азербайджана, который объявил о банкротстве. Все данные будут оглашены после детального рассмотрения дела. Как заявил Даурен Абаев (Министерство информации и коммуникаций), все пенсионные вкладчики получат свои вложения.
Статистические данные, предоставленные журналистам, гласят, что долг азербайджанского Межбанка превысил 1 млрд. долларов. С помощью процедуры банкротства, банк пытается осуществить реструктуризацию долга. Граждане Казахстана опасаются за пропажу пенсионных накоплений. Представители Азербайджана заверяют в обратном.
Теги: Азербайджан, Межбанк, банкротство
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