Казахстанский боксер получил чемпионский титул
20 мая, 2017 — 20:54 Спорт
В Казахстане прошло соревнование по единоборствам под названием Fight Nights Global. В поединке с борцом из России, Гаджимурадом Хирамагомедовым, казах Георгий Кичигин стал победителем в полусреднем весе, завоевав тем самым титул чемпиона. Сражение продолжалось в нескольких этапов, длительностью не больше пяти минут каждый.
По словам чемпиона, поединок был крайне тяжелым и он благодарен за него своему сопернику. Также Кичигин решил посвятить победу своей семье и тренеру.
Теги: Бокс, единоборства, поединок
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