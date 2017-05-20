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Казахстанский боксер получил чемпионский титул

20 мая, 2017 — 20:54 Спорт

В Казахстане прошло соревнование по единоборствам под названием Fight Nights Global. В поединке с борцом из России, Гаджимурадом Хирамагомедовым, казах Георгий Кичигин стал победителем в полусреднем весе, завоевав тем самым титул чемпиона. Сражение продолжалось в нескольких этапов, длительностью не больше пяти минут каждый.

По словам чемпиона, поединок был крайне тяжелым и он благодарен за него своему сопернику. Также Кичигин решил посвятить победу своей семье и тренеру.

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