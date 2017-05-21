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В Астане напали на судью прошедшего недавно турнира по единоборствам

21 мая, 2017 — 13:34 Спорт

Некто двое совершили нападение на судью прошедшего недавно турнира FNG - Р. Габдуллина, и избили мужчину. На сегодняшний день он находится в больнице. Кроме перелома челюсти у заместителя президента ММА больше никаких серьезных повреждений диагностировано не было.
В прессу попало видео с камер наблюдения, где видно как к Габдуллину входят двое мужчин, внешностью похожих на братьев Хирамагомедовых. Известно, что те были не удовлетворены решением судьи. Ведется расследование.

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