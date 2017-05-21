Некто двое совершили нападение на судью прошедшего недавно турнира FNG - Р. Габдуллина, и избили мужчину. На сегодняшний день он находится в больнице. Кроме перелома челюсти у заместителя президента ММА больше никаких серьезных повреждений диагностировано не было.

В прессу попало видео с камер наблюдения, где видно как к Габдуллину входят двое мужчин, внешностью похожих на братьев Хирамагомедовых. Известно, что те были не удовлетворены решением судьи. Ведется расследование.