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В Астане двое упали в реку

22 мая, 2017 — 15:12 Происшествия

Происшествие случилось днем воскресенья. Мужчина и женщина упали в воду и двое свидетелей этого случая бросились им на помощь. Несчастный случай произошел по неосторожности - пара переходила реку по необорудованному для этого участку и из-за этого упала в воду. К сожалению, спасти их не удалось и оба утонули. Тела, личности которых еще не установлены, извлекли спасатели. Один из очевидцев, пытавшийся помочь, также был спасен и после получения помощи был отпущен домой. Поиски второго свидетеля продолжаются.

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