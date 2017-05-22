В Астане двое упали в реку
22 мая, 2017 — 15:12 Происшествия
Происшествие случилось днем воскресенья. Мужчина и женщина упали в воду и двое свидетелей этого случая бросились им на помощь. Несчастный случай произошел по неосторожности - пара переходила реку по необорудованному для этого участку и из-за этого упала в воду. К сожалению, спасти их не удалось и оба утонули. Тела, личности которых еще не установлены, извлекли спасатели. Один из очевидцев, пытавшийся помочь, также был спасен и после получения помощи был отпущен домой. Поиски второго свидетеля продолжаются.
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий