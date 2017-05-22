Происшествие случилось днем воскресенья. Мужчина и женщина упали в воду и двое свидетелей этого случая бросились им на помощь. Несчастный случай произошел по неосторожности - пара переходила реку по необорудованному для этого участку и из-за этого упала в воду. К сожалению, спасти их не удалось и оба утонули. Тела, личности которых еще не установлены, извлекли спасатели. Один из очевидцев, пытавшийся помочь, также был спасен и после получения помощи был отпущен домой. Поиски второго свидетеля продолжаются.