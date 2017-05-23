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В столице Казахстана иностранец незаконно вел религиозную деятельность

23 мая, 2017 — 13:44 Общество

В процессе специальной профилактической программы под названием "Правопорядок" полицейскими были найдены сразу четыре нелегальных помещения для молитв. Также удалось найти человека, который осуществлял незарегистрированную миссионерскую деятельность. Им оказался иностранец, который, в дополнение, еще и хранил различный инвентарь, в том числе и для массовых сеансов целительства.
На данный момент в судебном порядке решается вопрос о депортации иностранца из страны.

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