В процессе специальной профилактической программы под названием "Правопорядок" полицейскими были найдены сразу четыре нелегальных помещения для молитв. Также удалось найти человека, который осуществлял незарегистрированную миссионерскую деятельность. Им оказался иностранец, который, в дополнение, еще и хранил различный инвентарь, в том числе и для массовых сеансов целительства.

На данный момент в судебном порядке решается вопрос о депортации иностранца из страны.