В столице Казахстана иностранец незаконно вел религиозную деятельность
23 мая, 2017 — 13:44 Общество
В процессе специальной профилактической программы под названием "Правопорядок" полицейскими были найдены сразу четыре нелегальных помещения для молитв. Также удалось найти человека, который осуществлял незарегистрированную миссионерскую деятельность. Им оказался иностранец, который, в дополнение, еще и хранил различный инвентарь, в том числе и для массовых сеансов целительства.
На данный момент в судебном порядке решается вопрос о депортации иностранца из страны.
Теги: религия, мошенничество, правопорядок
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