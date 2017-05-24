Мажилис собирается вносить поправки в кодексы и законы
24 мая, 2017 — 14:38 Политика
Мажилисом предложено внести официальные правки в семь кодексов и более сорока законов, с тем, чтобы максимально приблизить их к Конституции. Проект поправок уже одобрен в первом чтении. Согласно им за ряд террористических преступлений особой тяжести предусматривается лишение гражданства как одна из мер наказания.
Законопроект о поправках и дополнениях был рассмотрен депутатами на плановом заседании в эту среду. Официальная цель этого проекта - приведение законов в соответствие с Конституцией.
Теги: мажилис, законопроект, конституция
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