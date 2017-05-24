Мажилисом предложено внести официальные правки в семь кодексов и более сорока законов, с тем, чтобы максимально приблизить их к Конституции. Проект поправок уже одобрен в первом чтении. Согласно им за ряд террористических преступлений особой тяжести предусматривается лишение гражданства как одна из мер наказания.

Законопроект о поправках и дополнениях был рассмотрен депутатами на плановом заседании в эту среду. Официальная цель этого проекта - приведение законов в соответствие с Конституцией.